Rabobank en ABN AMRO: storing nu echt voorbij

De problemen met internetbankieren en mobiel bankieren bij Rabobank en ABN AMRO door DDoS-aanvallen, zijn nu definitief voorbij. Vrijdagochtend had een beperkt aantal klanten nog wel inlogproblemen, maar volgens de banken zijn die inmiddels verholpen.

De problemen van vrijdagochtend hadden te maken met een ,,verhoogde dijkbewaking’’ voor de servers van de bank, licht een woordvoerster van Rabobank toe. Die bestaat uit een soort filter voor verstorend dataverkeer, maar blokkeerde soms ook inlogpogingen vanaf oudere smartphones.

ABN AMRO meldt dat aangescherpte filters het vrijdagochtend nog moeilijk maakten om uit bepaalde landen in te loggen. Die blokkades zijn volgens een zegsman nu opgeheven.

Bij een distributed denial of service-aanval, kortweg DDoS, krijgen servers overmatig veel dataverkeer te verwerken. Omdat ze dat niet aankunnen, lopen de diensten die daarop draaien vast.

Ook ING had vrijdagochtend te maken met een korte storing in mobiel- en internetbankieren. Volgens de bank was daarbij geen sprake van een DDoS-aanval.