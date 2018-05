Utrecht en Gouda: geen BBQ Pegida bij moskee

Utrecht en Gouda verbieden anti-islambeweging Pegida bij wijze van demonstratie barbecues te houden bij moskeeën in hun gemeenten tijdens de ramadan. De eerste van vijf geplande bijeenkomsten zou plaatsvinden bij de ULU-moskee in Utrecht op 4 juni. Maar de gemeente heeft een andere locatie aangewezen. Pegida is donderdag geïnformeerd over dit besluit.

Een demonstratie op het moskeeplein door Pegida is ,,onverantwoord met mogelijk gevaar voor de openbare orde”, zo meldt de gemeente Utrecht. De nieuwe aangewezen locatie is de busbaan op het Westplein. Ook daar mag Pegida geen gebruik maken van open vuur, BBQ’s of andere warmtebronnen.

Volgens de gemeente Utrecht is het een grondrecht om te mogen demonstreren, maar kunnen wel beperkingen worden opgelegd vanwege gevaar voor de openbare orde.

Een voorgenomen demonstratie in Gouda op 6 juni voor de moskee aan de Raam moet uitwijken naar het centrum van Gouda, achter de Agnietenkerk.