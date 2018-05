Zon gaat krachtig schijnen: goed insmeren

Wie dit weekend naar het strand gaat, een festival bezoekt of gewoon in de zon gaat zitten, moet zich goed insmeren met zonnebrandcrème. De komende dagen wordt voor het eerst dit jaar een hoge zonkracht verwacht, waardoor de huid al binnen 10 tot 15 minuten kan verbranden, waarschuwt Weeronline.

De zonkracht loopt uiteen van 6 op de Wadden tot 7 in het zuiden. Dat zal de komende zomermaanden geregeld het geval zijn en rond de langste dag is zelfs zonkracht 8 mogelijk. Dat komt maar zelden voor in Nederland. Vorig jaar kwam het op 11 juni tot een uitzonderlijk hoge zonkracht van 8,7.