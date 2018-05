‘Criminaliteit neemt af, maar niet overal’

Veel voorkomende criminaliteit is landelijk opnieuw afgenomen. Het aantal aangiftes van misdrijven als inbraken, diefstal, berovingen en mishandelingen daalde in 2017 in totaal met 13 procent, blijkt uit de jaarlijkse Misdaadmeter die het AD zaterdag heeft gepubliceerd.

Niet overal daalde het aantal aangiften. In 43 gemeenten, waaronder Renswoude, Oldenzaal, Zevenaar, Vlissingen en Baarle-Nassau nam de criminaliteit toe of bleef op zijn minst gelijk. Volgens het AD past dat in de trend dat in kleinere gemeenten in de regio de misdaad minder hard daalt dan in de steden.

Ook in Amsterdam steeg, tegen de landelijke trend in, het aantal meldingen en aangiften van woninginbraken, autodiefstallen en overvallen. Daarmee is Amsterdam volgens de Misdaadmeter wederom de onveiligste gemeente van het land.