‘Streekvervoer in regio’s grotendeels plat’

De meeste buschauffeurs in Utrecht, ’t Gooi, Groningen, Drenthe en West-Brabant hebben zaterdag gehoor gegeven aan de oproep in staking te gaan. 80 tot 85 procent van de chauffeurs heeft het werk neergelegd en er rijden nauwelijks bussen, aldus een woordvoerder van FNV Streekvervoer.

In Amersfoort gaan actievoerende buschauffeurs flesjes water uitdelen met een verwijzing naar de krappe roosters. ,,Vanwege de veel te krappe roosters in het streekvervoer hebben chauffeurs zelfs geen tijd om te plassen. Volgens werkgevers moeten ze daarom maar minder drinken. De chauffeurs gunnen de mensen in Amersfoort wel een goede gezondheid en delen daarom water uit”, stelt FNV in een verklaring.

In het streekvervoer vinden al geruime tijd estafette-acties plaats om een betere cao af te dwingen.