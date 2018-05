Vader Anne Faber: gerechtshof heeft gefaald

De dood van Anne Faber, die in september werd vermoord, had voorkomen kunnen worden en is het gevolg van falen van het gerechtshof en vooral van de voorzitter van het hof. Dat stelt vader Wim Faber in een open brief in de Volkskrant. Faber heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de de rechtszaak tegen verdachte Michael P., die na een rechtszaak in 2010 al was veroordeeld wegens verkrachting van twee meisjes en enkele overvallen.

,,De verkrachting van en de moord op Anne had voorkomen moeten en kunnen worden. Tot deze pijnlijke conclusie kom ik nadat ik de openbare stukken van de rechtszaak tegen P. in 2010 en het hoger beroep in 2012 heb bestudeerd. Tijdens het lezen trof ik diverse signalen aan waaruit kan worden afgeleid dat P. toen al levensgevaarlijk was. Meer en meer ging ik mij afvragen of hier vanuit de rechterlijke macht wel adequaat op gereageerd is”, aldus Faber in de brief.

De rechtbank veroordeelde P. tot zestien jaar cel voor de verkrachtingen van de meisjes, maar in hoger beroep legde het gerechtshof in Arnhem hem in 2012 maar elf jaar op. En dat terwijl deskundigen zeiden dat de kans op herhaling groot zou zijn, aldus Faber. ,,Signalen dat de man gestoord was, waren er kortom volop. Met de vaststelling van het Pieter Baan Centrum in handen waarin stond dat geen onderzoek kon plaatsvinden omdat P. medewerking weigerde, leunde het Hof achterover”, aldus de vader.

Hij wijst vooral met de beschuldigende vinger naar voorzitter Rinus Otte van het gerechtshof in Arnhem. ,,Mijnheer Otte, ik acht u, als voorzitter van het hof in belangrijke mate verantwoordelijk voor het falen van de rechtsgang van destijds, en ik vind dat u uw huidige functie als procureur-generaal moet neerleggen in het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak.”

Het lichaam van Anne Faber (25) werd in Zeewolde gevonden, op aanwijzing van P. Hij verbleef destijds in een kliniek in Den Dolder.