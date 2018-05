In Spijkenisse is vrijdagavond een vijftienjarige jongen gewond geraakt door een steekpartij. Hij werd bij een ruzie gestoken in zijn buik en dijbeen en is naar het ziekenhuis vervoerd. De dader is gevlucht.

Het incident gebeurde in de buurt van de D. Losstraat. Het slachtoffer is aanspreekbaar, meldt de politie die getuigen zoekt.