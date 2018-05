VVD-voorzitter: werken aan moreel kompas

In de VVD moet integriteit een hoofdthema worden en de partij moet werken aan haar moreel kompas. Partijvoorzitter Christianne van der Wal zei dat zaterdag tijdens een VVD-congres in Arnhem.

Van der Wal verklaarde te ,,balen” dat haar partij steeds de lijstjes met integriteitskwesties aanvoert. De liberalen hadden de afgelopen jaren te kampen met vele affaires rond Haagse en lokale politici die in opspraak kwamen. Van der Wal vindt dat niet kunnen. ,,Wij moeten van onbesproken gedrag zijn”, zei ze. Ze riep de leden op hieraan bij te dragen.

Van der Wal zei zich zorgen ten maken over de toekomst van de VVD, hoewel die al acht jaar de grootste partij is. ,,Als we achterover leunen gaat het niet goed met de VVD. Dan gaan we van heel groot naar heel klein.” Van der Wal denkt dat de partij op termijn 60.000 leden zou kunnen tellen, ruim een verdubbeling van het huidige aantal.