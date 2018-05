Warmteprotocol voor Toppers

De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam stelt het warmteprotocol in voor het optreden van de Toppers zaterdagavond, meldt een woordvoerster van de ArenA

Zo wordt er extra geventileerd en blijven de buitendeuren open. Ook mogen de bezoekers bij uitzondering een plastic flesje water meenemen. Het uitschuifbare dak van het stadion blijft wel dicht, omdat daar allerlei apparatuur en lampen aan hangen.

Evenals vrijdag worden zaterdagavond weer vele duizenden in het roze geklede mensen verwacht. Sommigen verzamelen zich al in de middag voor het stadion. De directie raadt de bezoekers aan om zoveel mogelijk uit de zon te blijven, zich niet te warm te kleden en toch vooral voldoende te drinken, aldus de woordvoerster.

Ook de organisatie van Dauwpop bij Hellendoorn is voorbereid op de hitte. Volgens een woordvoerder was het aan het begin van de middag ,,,al lekker druk” en zijn er extra waterpunten. Ook bieden de bomen beschutting en is er zonnebrandcrème verkrijgbaar.