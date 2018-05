Asbest vrijgekomen bij brand bedrijf Kampen

Op een industrieterrein in Kampen is een grote brand uitgebroken in een bedrijvengebouw met daarin onder meer een autobandenbedrijf. Door de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen die in de buurt van het terrein terecht zijn gekomen. Volgens de brandweer is van een grotere spreiding van het asbest vooralsnog geen sprake.

Zowel auto’s als stapels banden vatten vlam en er klonken explosies. De vlammen sloegen uit het dak van het pand en zorgden voor veel rook. De brand is inmiddels onder controle, maar het sein brand meester is nog niet gegeven. De brandweer adviseert omwonenden om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Een woordvoerster laat weten dat het blussen nog een tijd zal duren. Over de oorzaak is niets bekend.