Duizenden aanwezig bij herdenking Margraten

Enkele duizenden mensen hebben op de erebegraafplaats in het Limburgse Margraten de jaarlijkse herdenking bijgewoond van de Amerikaanse militairen die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden bij de bevrijding van Europa.

Het zag er lang naar uit dat de herdenking vanwege naderend onweer moest worden afgeblazen, maar op het laatste moment besloot de organisatie dat het verantwoord was om de ceremonie door te laten gaan. De herdenking werd uiteindelijk niet verstoord door het slechte weer. Net als vorig jaar was het het warme weer er wel de oorzaak van dat het aantal belangstellenden wat lager lag dan eerdere jaren. In 2016 kwamen er nog zo’n 6000 mensen op de herdenking af.

Namens het kabinet was staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops aanwezig. Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland was een van de vertegenwoordigers namens de Verenigde Staten. F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht vlogen ondanks de onweersdreiging in een missing man-formatie over de herdenkingsplaats.

Op de begraafplaats liggen 8301 Amerikaanse soldaten die destijds in West-Europa omkwamen. Op een monument staan ook de namen vermeld van 1722 vermiste Amerikaanse soldaten. De herdenking in Margraten, werd voor de 74e keer gehouden, één dag voor de viering van Memorial Day in de VS.