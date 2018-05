Het KNMI waarschuwt dat in de loop van de dag in de zuidelijke helft van het land enkele stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij kan plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen en is er kans op wateroverlast. Verder zijn bij de buien zeer lokaal hagelstenen met een doorsnee rond 2 centimeter en windstoten van circa 60 kilometer per uur mogelijk. Daarom heeft het weerinstituut waarschuwingscode geel afgegeven. Later in de avond verdwijnen de buien weer.