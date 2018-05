‘Ongehoorde’ rondleiding in Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam begint volgende maand ook met rondleidingen voor doven en blinden. Op zondag 3 juni is de de eerste tour in gebarentaal, met aansluitend het eerste ‘gebarencafé’ in een museum ooit. De eerste rondleiding voor blinden en slechtzienden is op zondag 17 juni.

Met ‘Ongehoord Boijmans’, de rondleiding in gebarentaal, sluit Boijmans aan bij het landelijke samenwerkingsverband ‘Musea in gebaren’. De afgelopen maanden zijn twee zelf dove museumrondleiders aan het team van rondleiders toegevoegd en ingewerkt. Ze gaan voortaan telkens maximaal twaalf personen mee langs verschillende kunstwerken passend in één bepaald thema in het museum nemen.

‘Ongezien Boijmans’ is voor mensen die blind of slechtziend zijn. Ook hiervoor zijn rondleiders opgeleid en zijn er ‘voel-materialen’ waaronder een dimensionale sculptuur van het schilderij De Toren van Babel geproduceerd, plus speciale muziek. Met deze rondleidingen kunnen maximaal zes blinden of slechtzienden mee.

Boijmans gaat overigens ook extra aandacht geven aan mbo-leerlingen. Het museum ontwierp de lesmodule ‘Van kijken naar zien’, samen met uitgeverij Codename Future. De lesmodule is vanaf het nieuwe studiejaar beschikbaar voor het mbo. ,,Kijken naar kunst biedt veel mogelijkheden voor het oefenen in kritisch kijken en denken’, aldus het museum.