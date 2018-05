Twee aanhoudingen na vondst dode in zwembad

Nadat zondagmiddag een dode man werd aangetroffen in een zwembad bij een boerderij op de Peeldijk in Milheeze (Noord-Brabant) heeft de politie twee personen aangehouden. Het zijn een man van 28 uit Milheeze en een 32-jarige vrouw uit Helmond. Wat hun betrokkenheid bij de zaak is, wordt uitgezocht.

Het slachtoffer is een 29-jarige inwoner van het dorp Milheeze. Zo’n 100 meter van het zwembad waar hij werd gevonden, lag iemand die niet bij kennis was. Die is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Om wie het gaat, is nog niet vastgesteld.

De politie heeft nog geen idee wat er is voorgevallen. Wel is duidelijk dat de twee slachtoffers op bezoek waren op de boerderij.