Blok bezorgd over regeringsvorming Italië

De politieke gebeurtenissen in Italië stemmen minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken niet helemaal gerust. President Sergio Mattarella gaf voormalig IMF-functionaris Carlo Cottarelli maandag de opdracht een regering te vormen, maar die kan vermoedelijk niet rekenen op een parlementsmeerderheid.

,,Ik kijk met wat zorg naar de ontwikkelingen daar’’, zei Blok in Brussel na overleg met zijn ambtgenoten. ,,Het is een groot EU-land en we hebben er alle belang bij dat daar weer een stabiele regering komt die ook goed wil samenwerken met de andere EU-partners.’’

De Lega en de Vijfsterrenbeweging (M5S) stonden op het punt een regering te vormen, maar zijn woedend afgehaakt. Het is volgens de minster nog te vroeg om te zeggen wat de gevolgen zijn voor Nederland. ,,Er komen waarschijnlijk nieuwe verkiezingen aan. Het is van groot belang dat ieder EU-land een regering heeft zich aan de afgesproken regels houdt.’’

EU-buitenlandchef Federica Mogherini zei er het volste vertrouwen in te hebben dat haar landgenoten erin zullen slagen een oplossing te vinden die de belangen van de Italianen dient.