Blok spreekt VN-Veiligheidsraad toe over MH17

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken spreekt dinsdag zelf de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe over de zaak rond vlucht MH17. Hij zal opnieuw de medewerking eisen van Moskou, dat die medewerking in 2014 heeft toegezegd. ,,We moeten zorgen dat het onderwerp voortdurend op de agenda blijft en de aandacht niet verslapt . Gerechtigheid moet zegevieren’’, zei de minister voor aanvang van overleg met zijn Europese ambtgenoten.

Vorige week bleek dat de raket die de passagiersvlucht neerhaalde van het Russische leger afkomstig was. Nederland heeft Rusland aansprakelijk gesteld voor de vliegramp, die 298 mensen het leven kostte. Uit de bevindingen van het internationale team dat de toedracht onderzoekt blijkt dat de Russen cruciale informatie hebben achtergehouden, stelt het kabinet.

,,Het is belangrijk dat de EU-landen achter Nederland blijven staan zodat we druk kunnen uitoefenen op Rusland’’, aldus Blok. ,,Het vinden van de daders is van groot belang, en we moeten zorgen voor genoegdoening van de nabestaanden.’’