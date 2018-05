COC: politiek besluit dichterbij

COC Nederland noemt de uitspraak van de rechtbank over genderneutraliteit een zetje in de richting van een politiek besluit. De rechter in Roermond besloot maandag dat in de geboorteakte van iemand mag staan dat het ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’.

,,Het COC pleit al een tijdje voor het terugdringen van geslachtsregistratie. Wij zien niet in waarom je het geslacht überhaupt zou registreren en waarom het in je paspoort zou moeten staan”, zegt COC-directeur Koen van Dijk. Hij hoopt dat de politiek er snel een besluit over neemt.

Ook de Stichting NNID, Nederlands Netwerk Intersekse/DSD noemt het een stap in de goede richting. ,,De uitspraak sluit uitstekend aan bij de oproep die dertig internationale intersekse organisaties deden in de zogenoemde Verklaring van Malta’,” zegt directeur Miriam van de Have van NNID. ,,Wij denken dat het afschaffen van de geslachtsregistratie door de overheid het einddoel moet zijn, maar deze uitspraak is een grote stap in de goede richting. Wel is het jammer dat deze uitspraak specifiek geldt voor intersekse personen.” NNID vindt dat iedere Nederlander deze optie moet hebben.