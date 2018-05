Loo parkeert vazen op Schiphol

Het Apeldoornse museum Paleis Het Loo brengt deze week twaalf Delfts blauwe vazen naar Schiphol, waar reizigers ze vervolgens vier jaar lang kunnen bewonderen op de E-pier .

De presentatie maakt deel uit van Paleis Het Loo on Tour, een initiatief van Het Loo om delen van de collectie tijdens de renovatie elders te laten zien.

Koning-stadhouder Willem III en Mary Stuart II waren de grondleggers en eerste bewoners van Het Loo en Mary had speciaal oog voor Delfts blauw. Koninklijke Tichelaar Makkum reproduceerde voor Het Loo de oude tuinvazen precies zoals ze destijds werden gemaakt. Deze kopiƫen gaan naar Schiphol.

Het museumpaleis ondergaat een enorme renovatie en uitbreiding van 123 miljoen euro en zal pas in 2021 heropenen. Alleen het paleis zelf, het hoofdgebouw, is voor al die tijd echt helemaal dicht. In de tussentijd zijn, voor half geld, van eind maart tot eind september wel de stallen en de tuinen te bezoeken en worden ook gewoon evenementen op het terrein georganiseerd. In de stallen is van de zomer de kleine expo ‘Dieren van Oranje’ te bezoeken.