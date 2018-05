‘Snelle e-bike moet terug naar het fietspad’

De extra snelle elektrische fiets moet zo snel mogelijk weer terug naar het fietspad. Daarvoor pleit brancheorganisatie BOVAG, die een doorbraak van de ‘speed pedelec’ vooralsnog ziet uitblijven. BOVAG geeft daarvoor de schuld aan de verkeersregels die voor zo’n snelle e-bike gelden.

In Nederland hebben speed pedelecs, die een snelheid van ruim 40 kilometer per uur kunnen bereiken, een brommerstatus, wat betekent dat ze binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten. Dat schrikt potentiĆ«le kopers af, stelt BOVAG. ,,Daar komt het meer dan eens tot gevaarlijke situaties, omdat automobilisten ook niet gewend zijn aan fietsers op de rijbaan”, zegt voorzitter Bertho Eckhardt.

De verkoop van nieuwe speed pedelecs kwam in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar uit op ongeveer 3500 stuks uit. En volgens BOVAG is ook dit jaar tot nu toe weinig progressie waar te nemen. ,,In plaats van deze snelle elektrische fietsen zoveel mogelijk te faciliteren, worden er juist obstakels opgeworpen”, meent Eckhardt. Volgens hem blijft een speed pedelec een fiets ,,en die hoort wat ons betreft sowieso op het fietspad thuis.”