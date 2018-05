Transgender Netwerk Nederland verheugd

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is enorm verheugd door de uitspraak van de rechtbank in Roermond over genderneutraliteit. De rechtbank van Roermond besloot dat geslacht geen kwestie is van geslachtskenmerken maar van genderidentiteit. Een 56-jarige Nederlander mag daarom zonder mannelijk of vrouwelijk geslacht geregistreerd staan volgens de rechter, aldus TNN.

,,De veelzijdigheid van geslacht valt niet te registreren, dat toont deze uitspraak. Het wordt tijd voor vrijheid van geslacht”, zegt voorzitter Brand Berghouwer van TNN. ,,Dit is revolutionair te noemen binnen het Nederlandse familierecht.” De komst van de Transgenderwet van 2014 maakte al duidelijk dat genderidentiteit voor transgender personen leidend was en niet de geslachtskenmerken. Ze hoeven voor wijziging van geslacht alleen met een deskundigeverklaring naar de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Intersekse personen moeten nog wel naar de rechter om te bewijzen dat geslachtskenmerken en dus het geslacht anders zijn dan het bij de geboorte vastgestelde geslacht.