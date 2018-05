Wateroverlast Zeeland door noodweer

Nadat Limburg en Noord-Brabant zondagmiddag te maken hadden met onweersbuien en veel regen, heeft in de avond ook een deel van Zeeland last gehad van wateroverlast. Vooral Borssele, Kapelle en ‘s-Gravenpolder hadden last van hevige buien. Volgens Rijkswaterstaat ging het er even zo erg aan toe dat automobilisten op de A58 in de Vlaketunnel stopten om te schuilen.

In ‘s-Gravenpolder heeft in veel straten ongeveer 50 centimeter water gestaan, meldt de brandweer. ,,Hierdoor is in groot aantal woningen water binnengelopen.” Daar stortte ook een loods met een koelcel in bij een bedrijf aan de Baarlandsezandweg. Daardoor kwam een kleine hoeveelheid ammoniak vrij.

In Zuid-Limburg moest de brandweer zondagmiddag op diverse plaatsen uitrukken om de wateroverlast te bestrijden. Straten stonden blank en kelders waren ondergelopen, zei een woordvoerder.

Het KNMI had voor Limburg en Noord-Brabant waarschuwingscode oranje afgegeven. Doordat de buien maar langzaam richting het noorden overtrokken viel plaatselijk een grote hoeveelheid neerslag. Voor Zeeland was de lichtere waarschuwingscode geel ingesteld, net als voor Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.