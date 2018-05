Het regent weerrecords deze meimaand. Was de nacht van zaterdag op zondag nog de warmste meinacht sinds het begin van de metingen in 1901, maandag werd de warmste 28 mei ooit gemeten, met 28,5 in De Bilt. Volgens Weeronline stamt het vorige record uit 1944. Toen werd het op 28 mei 28,4 graden.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam het in De Bilt niet onder de 18,3 graden. Het meirecord voor een nacht stond op 16,9 graden en dat dateert van zes jaar geleden.