Astrid en Willem bekvechtend door verhoor

Astrid en Willem Holleeder zijn dinsdag tijdens het getuigenverhoor over de stiekem gemaakte gespreksopnamen bekvechtend steeds harder met elkaar in botsing gekomen. ,,Jordaancabaret met een traantje wegpinken”, noemde Holleeder het optreden van zijn zus. ,,Man, je spoort gewoon niet. Daarom moet je worden opgeruimd”, antwoordde zij.

,,Je hebt me gewoon proberen te laten liquideren, mafkees”, zei ‘De Neus’ tegen zijn zus, die hem ervan betichtte ,,steeds gekker” te worden. Tegen de rechtbank zei Holleeder: ,,Ze doet alsof ze bang voor me is. Maar ze is helemaal niet bang. Ze is gemener dan de zee diep is. Echt een gevaarlijk meissie. Ze zegt: ik heb ‘m opgeruimd. Dat heeft ze ook echt een keer willen laten doen.” Zijn zus: ,,Dit is de gebruikelijke paranoia, een gekte die zijn weerga niet kent.”

In het getuigenverhoor over de bandopnamen benadrukte Astrid Holleeder opnieuw wat de dubbele bodem was in de gesprekken die zij vastlegde. ,,We wisten vooraf altijd al waarover het ging. Het startpunt was wat hij had gedaan. Daar borduurden we op voort. Hij zegt ook nergens: ik heb dat niet gedaan. Dat is eigenlijk de bevestiging dat hij het wel heeft gedaan.”

Holleeder zelf zegt dat zijn zus ,,spelletjes” speelt. ,,Ze wilde van me af. Daarom is ze gesprekken gaan opnemen en mij gaan provoceren. Ik heb vaak zat gezegd dat ik niks met liquidaties te maken heb. Waar zijn die opnamen?”

Op een van de bandjes is te horen dat Holleeder zijn zus Sonja bedreigt en tegen Astrid zegt ,,dat zij ook wou dat Cor eraan ging”. Volgens Astrid moet dat worden gezien als een bekentenis. Maar ‘De Neus’ herinnerde eraan dat hij toen net te horen had gekregen dat Sonja een deal met justitie had gesloten over de criminele erfenis van Van Hout. ,,Ik dacht: als justitie voor een miljoen afscheid neemt van het Heinekengeld, dan moet ze mij wel zwart hebben gemaakt. Ik wilde de waarheid weten. Daarom heb ik gedreigd.”