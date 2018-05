Code oranje in groot deel van land om noodweer

Vanwege zeer zware onweersbuien met plaatselijk heel veel regen heeft het KNMI voor dinsdagmiddag code oranje uitgeroepen voor een groot deel van het land, met uitzondering van het noordoosten.

Volgens het KNMI valt bij deze buien plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur), waardoor wateroverlast kan ontstaan. Het gaat mogelijk lokaal ook erg hard waaien, er is kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur. Er kunnen zelfs hagelstenen vallen van circa twee centimeter. In de rest van het land is code geel van kracht want ook daar kunnen onweersbuien ontstaan. Vanaf de tweede helft van de avond nemen de buien af.

Rijkswaterstaat adviseert het verkeer goed voorbereid de weg op te gaan en van tevoren de verkeersinformatie en het weerbericht te checken.

Deze week staat door het hele land het wandelevenement de avondvierdaagse op het programma. Lokale media melden dat die in Utrecht en in Enschede in elk geval zijn afgelast met het oog op het weer. Ook in Aalten, Berg en Dal, Ermelo,Bemmel, Eerbeek, Harderwijk, Lunteren, Rhenen, Hoogland, Woudenberg, Bunnik, Baarn, Hengelo en Nieuwleusen is de wandeltocht van dinsdagavond afgelast.

De overkoepelende Koninklijke Wandel Bond Nederland heeft alle zeshonderd lokale organiserende comités gewezen op de weersomstandigheden. Het is aan de organisaties zelf om te beslissen of de tocht wel of niet doorgaat.