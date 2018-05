Code oranje in hele land beëindigd

Het KNMI heeft code oranje voor het hele land ingetrokken. De waarschuwingscode was aan het einde van de middag afgegeven wegens zware onweersbuien die plaatselijk voor veel regen en dus wateroverlast konden zorgen.

Nadat eerder op de avond code oranje al was beëindigd voor de provincies Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, gebeurde dat omstreeks 22.00 uur ook voor het noorden en westen van het land. Volgens het KNMI komen in het noorden van het land nog pittige onweersbuien voor. Daarbij kan veel regen of hagel vallen en ook kunnen er windstoten bij voorkomen. De komende uren worden de buien minder.