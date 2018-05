Code oranje in midden en zuiden om noodweer

Vanwege zeer zware onweersbuien met plaatselijk heel veel regen heeft het KNMI voor dinsdagmiddag code oranje uitgeroepen. Deze waarschuwing geldt voor de zes provincies in het zuiden en midden van het land (Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Brabant en Limburg).

Bij de onweersbuien valt er plaatselijk zeer veel regen (50 millimeter per uur) wat zorgt voor wateroverlast. Ook is er zeer lokaal kans op zware windstoten van 75 kilometer per uur en grote hagelstenen van ongeveer twee centimeter.

Voor de rest van het land geldt code geel, want ook daar kunnen er flinke onweersbuien ontstaan.