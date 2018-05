Drie gewonden door brand in studentencomplex

Door een brand in een appartementencomplex aan de Admiraliteitskade in Rotterdam zijn maandagavond drie gewonden gevallen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat in het complex vooral studenten wonen.

Twee gewonden hebben rook binnengekregen. De derde persoon die naar het ziekenhuis is vervoerd, heeft brandwonden.

De brand woedde in een woning op de derde etage en bleef beperkt tot die verdieping. Het pand heeft twaalf etages.

De brandweer heeft het gebouw geventileerd en daarna vrijgegeven. De oorzaak is niet bekend.