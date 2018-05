Forse daling berovingen vrachtwagens

Het aantal criminele incidenten in de transportsector in Nederland is de afgelopen periode fors gedaald. Er werden in de eerste drie maanden van het jaar 57 incidenten gemeld. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 188, blijkt uit cijfers van de Transported Asset Protection Association (TAPA), een organisatie van onder meer producenten, vervoerders en politie.

In verreweg het merendeel van de gevallen (ruim 70 procent) ging het om de diefstal van lading uit vrachtwagens of pogingen daartoe. Iets meer dan drie op de vijf incidenten vonden in de grensprovincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland plaats.

Het is volgens de politie in Nederland nog te vroeg om te zeggen of de daling onderdeel is van een trend. De TAPA is echter voorzichtig optimistisch aangezien de criminaliteitscijfers in Zweden en het Verenigd Koninkrijk ook dalen.