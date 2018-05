Geen rol kroongetuige in proces vergismoord

Kroongetuige Nabil B. speelt vooralsnog geen rol in de zaak rond de (vergis)moord op Hakim Changachi. De rechtbank heeft tijdens een pro-formazitting tegen vier verdachten in die zaak bepaald dat de kroongetuige niet zal worden gehoord in het proces. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de veronderstelde uitvoerders staat gepland voor september.

Hakim Changachi (31) werd op 12 januari 2017 aan de Faustdreef in Utrecht doodgeschoten. Volgens justitie staat vast dat hij bij vergissing is geliquideerd. Twee dagen later trok het moordcommando er opnieuw op uit om het eigenlijke doelwit Khalid H. te elimineren. De politie wist dat toen te verijdelen.

B. was naar eigen zeggen betrokken bij de voorbereidingen voor de moord op Khalid H. Changachi en zijn familie waren goede bekenden van hem. Dreiging van de kant van de opdrachtgevers en wroeging over de moord op Changachi deden hem besluiten met justitie in zee te gaan.