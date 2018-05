Holleeder jarig, weinig felicitaties

Willem Holleeder is dinsdag jarig, maar veel felicitaties waren er aan het begin van de zitting niet voor ‘De Neus’, die zestig jaar is geworden.

,,Uw geboortedag, zestig …., hoe is uw dag begonnen?”, vroeg rechtbankvoorzitter Frank Wieland. ,,Rustig”, antwoordde Holleeder. ,,En nu heb ik bezoek”, voegde hij eraan toe in de rechtszaal.

Het is zijn vierde verjaardag op rij in gevangenschap. Hij zit sinds december 2014 in voorarrest.

In zijn strafproces wordt zijn zus Astrid dinsdag verder ondervraagd over de stiekeme opnamen die ze maakte van gesprekken met haar broer en de transcripties daarvan. Dat verhoor kon op 18 mei niet worden afgerond. Het Openbaar Ministerie begon haar kort na tien uur toelichting te vragen op passages in die gesprekken.

Holleeder staat terecht voor vijf liquidaties, waarbij zes doden en een gewonde vielen. Ook moet hij zich verantwoorden voor één poging tot moord en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Zijn proces, dat begin februari van start ging, duurt nog het hele jaar.