Holleeder wil zelf ook over tapes praten

Willem Holleeder heeft de rechtbank gevraagd hem ook zelf te ondervragen over de gesprekken die hij voerde met zijn zus Astrid en die zij stiekem opnam. ‘De Neus’ zei dinsdag ,,te hopen” dat dit nog gebeurt. ,,Dat zou ik het eerlijkst vinden.”

Holleeder herhaalde dat hij geen liquidaties op zijn geweten heeft. ,,Astrid geeft wat ze kan gebruiken. Het is haar eigen selectie. Ik heb vaak genoeg gezegd dat ik Cor niet heb vermoord en dat ik ook nooit andere liquidaties heb geregeld. Maar bandjes waar dat op staat, vinden we nergens.”

Tot nu toe is Astrid Holleeder door rechtbank, Openbaar Ministerie en verdediging aan de tand gevoeld over haar opnames. Daarbij kreeg ze de ruimte om te vertellen hoe ze aankeek tegen de dingen die werden gezegd. Holleeder en zijn verdediging mochten daarop reageren en vragen over stellen. ‘De Neus’ wil ook graag zelf worden ,,overhoord”, om tegenwicht te geven aan de ,,verdraaide uitleg” die zijn zus volgens hem aan de opgenomen gesprekken geeft.

Dinsdag ging het opnieuw hard tegen hard tussen broer en zus. Ook Holleeders advocaat Robert Malewicz kreeg het even zwaar te verduren, toen hij Astrid Holleeder in het getuigenverhoor een reeks geluidsopnamen voorhield waarop ze vrolijk omging met haar broer en zelfs zingend was te horen.

,,Tsjonge jonge, ben jij hier de huispsycholoog? Wat heb jij nou helemaal meegemaakt in je leven? Denk je dat ik gewoon plezier had en liedjes liep te zingen? Ga terug naar de schoolbanken”, beet ze hem toe. Volgens haar was het opnemen van de gesprekken ,,een en al stress”. Bandjes met opgenomen gesprekken werkte ze zo snel ze kon haar huis uit. De vriendelijke omgang met haar broer was ,,van begin tot eind gespeeld”.

Het strafproces gaat vrijdag verder. Dan gaat het over de moord op Cor van Hout in 2003. Astrid Holleeder keert eind juni terug als getuige.