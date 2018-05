Lavrov laakt houding Nederland en Australië

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft dinsdag geklaagd dat het niet past dat Nederland en Australië ultimatums stellen over de crash van vlucht MH17. Lavrov beklemtoonde volgens Russische media dat zijn land niet betrokken is geweest bij het neerhalen van de vlucht en dat Rusland niet met zich laat sollen.

Nederland en Australië stellen dat Rusland niet heeft meegewerkt met het onderzoek naar de oorzaak van de ramp in 2014 toen boven het oosten van Oekraïne een Maleisische Boeing 777 werd neergehaald. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden het leven, onder wie 196 mensen met de Nederlandse en 38 met de Australische nationaliteit.

Nederland zal dinsdag in de Veiligheidsraad opnieuw ,,de medewerking eisen van Rusland”. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is dinsdag in New York om de VN-Veiligheidsraad toe te spreken. Hij zal onder meer toelichten waarom Nederland en Australië vorige week besloten om Rusland formeel aansprakelijk te stellen voor de ramp.