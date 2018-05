Onweersbuien zorgen voor zware windstoten

De onweersbuien die dinsdag over Nederland trekken zorgen voor zware windstoten met snelheden tot wel negentig kilometer per uur. Op sommige plekken zijn door die windstoten bomen ontworteld. In Deventer viel een boom over de weg en raakte een huis beschadigd door een omgevallen boom.

Op sociale media werd melding gemaakt van een windhoos in die plaats. Volgens Weeronline is het waarschijnlijker dat het om een zogeheten downburst gaat. ,,Door de reeks van buien, koelt de lucht in korte tijd zo sterk af dat er zware windstoten kunnen ontstaan. Dat verschijnsel heet een downburst”, zegt Matthijs van der Linden, meteoroloog van Weeronline.