Rechter beslist of Van der G. mag emigreren

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, hoort dinsdag of zijn meldplicht bij de reclassering in stand blijft en of hij mag emigreren. Van der G. had een kort geding tegen de Staat aangespannen omdat hij onder meer van zijn meldplicht af wil, omdat deze volgens hem geen enkele toegevoegde waarde heeft.

De Staat verzet zich tegen opheffing, vertelde de landsadvocaat tijdens de behandeling van het kort geding twee weken geleden. ,,Door de houding van Van der G. is er geen goed zicht op zijn functioneren. Er bestaan zorgen wat er kan gebeuren als de ondersteunende factoren wegvallen.”

Van der G. (48) moet zich iedere zes weken melden. Dat is een van de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling in mei 2014, net als een contactverbod met de nabestaanden en een verbod om met media te praten. Hij werd in 2003 veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor de moord op politicus Pim Fortuyn in mei 2002. Met aftrek van zijn voorarrest zou zijn straf er eind april 2020 op zitten.

Het contact verloopt echter moeizaam, volgens de landsadvocaat komt dat door de starre houding van Van der G. ,,Hij verzet zich continu tegen de voorwaarden.” Op een gegeven moment wilde Van der G. volgens haar geen mondeling antwoord meer geven, daarom typte hij de antwoorden op zijn laptop en toonde die vervolgens aan de medewerker.

Van der G. sprak zijn vermeende starre houding fel tegen. ,,Ik ben altijd verschenen, op iedere afspraak, ik houd me aan alle voorwaarden.” Volgens Van der G.’s advocaat Willem Jebbink heeft die meldplicht geen enkele toegevoegde waarde meer. ,,Hij wil elders in de wereld een bestaan opbouwen. Hij kan hier geen betaald werk vinden.”

Naar welk land Van der G. wil verhuizen en of zijn partner en kind meegaan, is niet bekend.