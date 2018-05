Rutte condoleert Belgen om schietpartij Luik

Nederland leeft mee met de slachtoffers van de schietpartij in Luik, hun naasten en de zwaar getroffen Belgische politie, heeft premier Mark Rutte zijn Belgische collega verzekerd. Rutte condoleerde de Belgische eerste minister Charles Michel en sprak van ,,vreselijke gebeurtenissen”.

Rutte betuigde Michel persoonlijk zijn medeleven, laat hij op Twitter weten. De beide regeringsleiders en veel van hun collega-ministers zouden elkaar dinsdag spreken in Brussel, maar dat overleg is uitgesteld. Michel en andere Belgische ministers spoedden zich naar Luik. Een man schoot in die Waalse stad twee vrouwelijke politieagenten en een mannelijke passant dood en gijzelde een schoonmaakster. De schutter stierf vervolgens door een politiekogel.