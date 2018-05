Topoverleg Nederland en België uitgesteld

Het politiek topoverleg tussen de Nederlandse en federale Belgische regering dinsdagavond in Brussel is uitgesteld. Diplomatieke bronnen bevestigen dat het afblazen van het zogenoemde Thalassa-overleg verband houdt met de schietpartij in Luik eerder op de dag.

Premier Mark Rutte zou met meer dan de helft van zijn regeringsploeg in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten zijn voor overleg over samenwerking op het gebied van veiligheid, defensie, justitie, belastingen, sociale fraude en mobiliteit. Er zou ook een bilaterale overeenkomst worden getekend over de voorgenomen gezamenlijke aankoop van fregatten en mijnenjagers.

De Belgische premier Charles Michel is met koning Filip, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens afgereisd naar Luik. Een man schoot daar twee vrouwelijke agenten en een inzittende van een passerende auto dood. De politie schoot de schutter dood nadat hij een schoonmaakster had gegijzeld in een school.

In totaal zouden 27 bewindslieden aan de bijeenkomst meedoen. Daarna zou een zitting volgen met het thema “België-Nederland en de brexit” in aanwezigheid van de brexit-hoofdonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier.