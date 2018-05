Boze fysio’s naar Den Haag

De regeldruk wordt ook veel fysiotherapeuten in ons land te veel. Een deel van hen zou daarom zelfs de brui aan hun werk willen geven. De Actiegroep Fysiotherapeuten gaat woensdag alarm slaan in Den Haag.

De club verwacht dat honderden fysiotherapeuten meegaan naar de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden, die door nog veel meer collega’s is ondertekend. De Kamer vergadert woensdagmiddag over regeldruk in de zorg.

De actiegroep wil dat de regering haast maakt. ,,Onze beroepsgroep kan niet wachten tot 2020 om resultaat te zien. Daar waar in andere beroepsgroepen al stappen zijn gezet om de druk te verlichten, is die bij fysiotherapeuten alleen maar erger geworden. Ons worden regels opgelegd waar niet mee te werken valt, maar we kunnen er ook niet onderuit als we willen doen waarvoor we opgeleid zijn: namelijk patiënten helpen.”

,,Er zijn legio voorbeelden van patiënten die door dit systeem, ondanks verwijzingen van specialisten en diagnoses van de betrokken fysiotherapeut, minder behandelingen krijgen dan goed is voor hun gezondheid’, aldus de actiegroep.