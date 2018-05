Boze leerkrachten bijeen in Deventer

In Deventer zijn volgens de organisatoren 4000 stakende onderwijzenden bijeengekomen. De leerkrachten uit het basisonderwijs eisen nog steeds meer geld en doen dat met een al geruime tijd lopende estafettestaking door het land.

,,Uit alle gesprekken blijkt dat de maat vol is. Dit is al de vierde keer dat zoveel mensen uit het onderwijs hierover hun onvrede uiten. De politiek moet dit signaal echt gaan oppikken”, aldus Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs.

Een beter salaris is nodig om bestaande leerkrachten voor het basisonderwijs te behouden en nieuwe aan te trekken, vinden de actievoerders. De kloof tussen de salarissen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zou dicht moeten. Zo is te voorkomen dat de huidige leerkrachten overstappen naar het voortgezet onderwijs of het onderwijs helemaal verlaten, denken de organisatoren van de demonstraties.

De estafettestaking gaat na de vakantie door. Op 12 september zijn Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt.