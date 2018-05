D66-leden in protest tegen einde referendum

Een groep kritische D66-leden heeft zich verenigd in hun protest tegen het afschaffen van het raadgevend referendum. De coalitiepartij zou daarmee zijn afgedwaald van de oorspronkelijke idealen, schrijven de leden in een opiniestuk in de Volkskrant.

De kritische leden hebben de naam Opfrissing aangenomen voor hun protest. Op de website van de groep staat dat er ongeveer tachtig mensen bij betrokken zijn. Er zitten bekende namen tussen als oud-Kamerlid Boris van der Ham.

,,Een van de missies van D66 is om mensen te betrekken bij de politiek en onvrede en alternatieve opvattingen een stem te geven”, schrijven de leden in het opiniestuk. ,,Daarom verzetten we on tegen de conservatieve reflex die nu in de mode lijkt. De afstand tussen samenleving en politiek moet worden verkleind, juist meer democratische inspraak is nodig.”