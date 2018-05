Flinke bijdrage Amsterdam aan Namenmonument

Amsterdam draagt 3 miljoen euro bij aan het nationaal Namenmonument, waarop 102.000 namen van Holocaustslachtoffers komen. Ook zal de stad zorg dragen voor het beheer en onderhoud van het monument, aldus waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen woensdag.

Het geld komt bovenop de 2,3 miljoen euro die het kabinet vorig jaar al ter beschikking stelde.

Het Namenmonument moet verrijzen in een groenstrook aan de Weesperstraat. Over het monument is het nodige te doen. Tegenstanders hebben bezwaar tegen de locatie en ook tegen het feit dat er 25 bomen voor moeten worden gerooid. Ook vinden veel omwonenden het beoogde monument te groot. Het is een ontwerp van Daniel Libeskind. De Pools-Joods-Amerikaanse architect ontwierp onder meer ook het Jüdisches Museum Berlin en One World Trade Center in New York.