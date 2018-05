Gerechtshof verwerpt kritiek vader Anne Faber

Het gerechtshof in Arnhem neemt het in de zaak rond de vermoorde Anne Faber op voor zijn voormalige voorzitter Rinus Otte. Wim Faber, de vader van de vermoorde Anne, verwijt het hof en vooral Otte dat ze gefaald hebben in de zaak rond zijn dochter, die vorig jaar door verdachte Michael P. zou zijn vermoord.

Volgens Faber had de moord op zijn dochter voorkomen kunnen worden als het hof in een eerdere zaak in 2010 tegen P. wegens verkrachting van twee meisjes geen lagere straf had opgelegd dan de rechtbank eerder en als P. toen tbs had gekregen.

In een verklaring stelt president Fred van der Winkel van het gerechtshof Arnhem dat tbs niet kon worden opgelegd, omdat geen stoornis bij P. was vastgesteld. Bovendien stelt hij dat de celstraf van uiteindelijk twaalf jaar die het hof oplegde ,,een relatief hoge straf” is voor iemand van twintig jaar met een beperkt strafblad. De straf was bovendien hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank had P. eerder veroordeeld tot zestien jaar cel.

Anne’s vader verwijt Otte ook dat hij destijds in de verkrachtingszaak ,,achterover leunde” en vooringenomen zou zijn ten aanzien van tbs. Maar volgens Van der Winkel spelen persoonlijke opvattingen van rechters geen rol en zien de andere raadsheren van een meervoudige strafkamer daarop toe.

Van der Winkel heeft Faber inmiddels uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Anne Faber (25) werd vorig jaar september tijdens een fietstocht in de stromende regen in de buurt van Baarn vermoord. Haar lichaam werd later in Zeewolde gevonden, op aanwijzing van P., die destijds in een kliniek in Den Dolder verbleef.