Haags gebiedsverbod imam blijft in stand

De omstreden imam Fawaz Jneid is terecht de toegang ontzegd tot twee Haagse wijken. Dat heeft de Raad van State woensdag gemeld. De streng islamitische prediker mag van de overheid niet in de Schilderswijk en de wijk Transvaal in Den Haag komen.

Jneid ging in beroep tegen die beslissing omdat hij zich in zijn grondrechten geschaad voelt. De Raad van State erkent dat de imam inderdaad daarin beperkt wordt, maar noemt die beperking ,,in dit geval gerechtvaardigd”. Het huidige verbod blijft dus in stand.

De minister van Justitie en Veiligheid wil niet dat de imam in de twee Haagse wijken komt omdat hier veel kwetsbare jongeren wonen die vatbaar zijn voor radicalisering. ,,De imam kan vanwege zijn optreden in de Haagse wijken in verband worden gebracht met het ondersteunen van terroristische activiteiten”, aldus de RvS in de uitspraak. ,,Om redenen van nationale veiligheid kon de minister hem een verbod opleggen om in die wijken te komen.”

Het gebiedsverbod werd vorig jaar augustus voor een half jaar opgelegd. De omstreden imam ging daartegen in beroep en daarna in hoger beroep, en hij kreeg twee keer nul op het rekest. Het verbod werd afgelopen januari met een half jaar verlegd. Ook hiertegen heeft Jneid beroep aangetekend. Deze zaak loopt nog bij de Haagse rechtbank. De uitspraak van de RvS woensdag gaat niet over deze verlenging.