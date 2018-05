‘Imam-uitspraak helpt aanpak radicalisering’

De Haagse burgemeester Pauline Krikke noemt de uitspraak van de Raad van State dat het gebiedsverbod voor de omstreden imam Fawaz Jneid terecht is afgegeven ,,een belangrijk signaal”. Jneid kreeg in augustus een verbod voor de Haagse Schilderswijk en Transvaal.

De streng islamitische prediker was niet welkom omdat in deze wijken veel kwetsbare jongeren wonen die vatbaar zijn voor radicalisering. ,,Het gebiedsverbod is een effectief middel gebleken, omdat deze prediker hiermee in zijn toegang tot vatbare jongeren uit deze wijken is beperkt”, aldus de burgemeester.

Dat het ministerie een gebiedsverbod kan opleggen om overlast te voorkomen, is geregeld in een redelijk nieuwe wet, ook wel bekend als de Voetbalwet. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik optreed binnen de kaders van de rechtsstaat. Daar sta ik pal voor. Deze wet is nieuw en ik prijs de minister van Justitie en Veiligheid dat hij het heeft aangedurfd deze wet mede op mijn verzoek toe te passen. Ik ben blij dat nu meermaals door rechters geoordeeld is dat het gebiedsverbod terecht is opgelegd. Dat ondersteunt onze aanpak zeer”, laat Krikke in een reactie weten.