Lavrov hekelt timing MH17-beschuldigingen

De Russische minister Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) heeft zich beklaagd over de behandeling van zijn land in het onderzoek naar de MH17-ramp. ,,Ik denk dat ze hebben besloten publiekelijk met beschuldigingen te komen vanwege belangrijke internationale gebeurtenissen die binnenkort plaatsvinden”, zei hij volgens persbureau TASS.

Rusland is deze zomer de gastheer van het wereldkampioenschap voetbal. ,,Ze willen de sfeer verpesten, maar zetten nutteloze middelen is”, concludeerde Lavrov. Hij herhaalde het standpunt dat beschuldigingen over de Russische betrokkenheid bij de ramp niet kloppen en klaagde dat hulp van zijn land wordt geweigerd.

De minister haalde ook uit naar Nederland en AustraliĆ«. Hij zei dat die landen al willen praten over compensatie voor de nabestaanden van slachtoffers. Hij vindt dat te vroeg, omdat het onderzoek nog gaande is. ,,Hoe kunnen ze verwachten dat we op een normale manier met ze omgaan als ze voor zo’n aanpak kiezen?, zei Lavrov. ,,Ze zouden goede manieren moeten leren.”