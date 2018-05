Nederlandse kunstenaar vermoord in Schotland

Een 38-jarige Nederlander is vorige week in zijn Schotse woonplaats Dundee gedood. Een 21-jarige man wordt verdacht van de moord, meldt BBC.

Jeroen van Neijhof, het slachtoffer, verhuisde volgens zijn Facebook-pagina in 2015 naar Dundee. Vanuit daar verkocht de kunstenaar schilderijen en sculpturen via internet voor enkele honderden ponden per stuk. Vrijdag werd hij dood aangetroffen in zijn appartement.

Van Neijhof had meerdere steekwonden. Verdachte John Styles zou de kunstenaar daarnaast hebben geslagen met een stuk hout en herhaaldelijk tegen zijn hoofd en lichaam hebben geschopt.

Styles wordt naast moord ook verdacht van diefstal. Hij zou 10 pond en een doos hebben meegenomen uit de woning van Van Neijhof.