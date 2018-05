Nederlandse militair overleden op Curaçao

Een medewerkster van de Koninklijke Marine is om het leven gekomen op Curaçao. Haar lichaam werd 21 mei ’s nachts gevonden in een zwembad. Onderzocht wordt nog wat zich precies heeft afgespeeld.

De eveneens bij de marine werkende echtgenoot is aangehouden. Hij wordt verdacht van nalatigheid of betrokkenheid bij de dood van de vrouw, aldus het Openbaar Ministerie op Curaçao. Onderzocht wordt of drugs en alcohol de doodsoorzaak kunnen zijn.

Het stoffelijk overschot van de vrouw is volgens het OM woensdag in Nederland aangekomen. De hechtenis van de verdachte is geschorst zodat hij met het lichaam van zijn overleden echtgenote terug naar Nederland kon reizen.