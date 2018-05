OM wil ook verbod motorclub Hells Angels

Het Openbaar Ministerie wil nogmaals proberen motorclub Hells Angels te laten verbieden. Eerder verbood de rechter al motorclub Bandidos. Komende maand doet de rechter uitspraak in de zaak die het OM tegen motorclub Satudarah heeft aangespannen.

Justitie heeft de rechtbank Midden-Nederland gevraagd om een verbod op de buitenlandse corporatie de Hells Angels Motorcycle Club en de Nederlandse onderafdeling Hells Angels MC Holland. Dat moet gebeuren in een civiele procedure. Die staat los van de lopende strafzaak tegen individuele leden van de Haarlemse afdeling van de motorclub.

,,De intimiderende en vaak gewelddadige wijze waarop de club Hells Angels zich in de samenleving manifesteert en de agressieve wijze waarop die zich afsluit voor overheidscontrole – en deze zelfs actief tegengaat – creĆ«ert een subcultuur van wetteloosheid”, motiveert het OM het verzoek. ,,Hierin wordt zware criminaliteit, waaronder het plegen van geweld, drugsmisdrijven, wapenmisdrijven en afpersing gestimuleerd en gefaciliteerd.”

Bandidos Motorcycle Club werd in december door de rechter in Utrecht verboden, maar de motorclub ging in hoger beroep. Dat loopt nog. Eenzelfde soort zaak tegen motorclub Satudarah speelt momenteel bij de Haagse rechtbank. Daar wordt op 18 juni uitspraak in gedaan.

Een eerdere poging van het OM om Hells Angels te verbieden, strandde in 2009. ,,Anders dan toen vraagt het OM nu de verbodenverklaringen en ontbinding van de motorclub zelf en niet slechts tegen onderafdelingen of formele rechtspersonen die zijn opgezet namens charters of leden.”