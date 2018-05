Oppositie boos over vertrek Alders

Vanuit de oppositie in de Tweede Kamer wordt getergd gereageerd op het opstappen van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. SP-Kamerlid Sandra Beckermann stelt dat de ,,chaos compleet is”.

Wiebes stelt dat ,,de aanpak van de aardbevingsproblematiek een nieuwe fase is ingegaan” en dat dit tot ,,nieuwe verhoudingen leidt”.

Beckermann heeft geen goed woord over voor de reactie van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) op het vertrek van Alders. ,,Wiebes is laconiek en wuift het weg. Wiebes moet nu de trein pakken naar Groningen en niet van tafel gaan tot er een akkoord is.”

Ook Henk Nijboer (PvdA) is kritisch. ,,Het opstappen van Hans Alders is helaas een bevestiging dat Wiebes de afspraken met de regio niet nakomt, inwoners in grote onzekerheid laat en zelfs hun rechten schendt. De VVD zegt altijd ‘afspraak is afspraak’ maar dat geldt blijkbaar niet voor de bewoners met schade die al een toezegging voor herstel of versteviging hebben gehad.”