Politie schiet man in been in Groningen

De politie heeft een man in zijn been geschoten in de Helsinkistraat in Groningen. De man liep rond met een mes en maakte een verwarde indruk.

,,Hij gaf geen gehoor toen we vroegen het mes neer te leggen”, zegt een woordvoerder van de politie. Ook na een waarschuwingsschot bleef de man het steekwapen vasthouden. Daarna is hij in zijn been geschoten.

De man is vervolgens aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond rond 1.00 uur plaats.

Naar de identiteit van de man doet de politie nog nader onderzoek.