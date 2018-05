Samsung hoeft telefoons niet vaker te updaten

Samsung is niet verplicht om zijn smartphones langer en vaker te updaten. De Consumentenbond had dat geëist, maar de rechter wees dat woensdag af.

De telefoons van Samsung draaien op een aangepaste versie van het besturingssysteem Android. Kwaadwillenden kunnen gaten ontdekken in elke software, dus ook in Android. Die kwetsbaarheden kunnen gevaarlijk zijn voor gebruikers. Samsung stuurt af en toe reparaties rond, maar volgens de Consumentenbond gebeurt dat niet vaak genoeg. Daarmee zou het bedrijf niet genoeg voor zijn gebruikers zorgen. Daar ging de rechter niet in mee: niet elk gat is automatisch een groot gevaar. Samsung heeft tijd nodig om gaten te beoordelen en te dichten.

De Consumentenbond had ook beweerd dat Samsung zijn gebruikers niet genoeg informeerde, maar ook die beschuldiging werd door de rechter afgewezen.

De Consumentenbond eiste dat Samsung zijn smartphones minimaal twee jaar na aankoop zou updaten. Reparaties zouden binnen een maand moeten worden verspreid en nieuwe Android-versies zouden binnen drie maanden beschikbaar moeten zijn. Maar volgens de rechter heeft de Consumentenbond niet goed uitgelegd waarom zulke termijnen ,,redelijk en realistisch” zijn. De eis is te breed en te vaag, en daarom werd de Consumentenbond voor een deel ook niet-ontvankelijk verklaard.

De Consumentenbond had in 2016 al een kort geding aangespannen tegen Samsung over de updates. De rechter vond de kwestie niet spoedeisend en ging daarom niet inhoudelijk op de eis in. De Consumentenbond besloot daarop een bodemprocedure te starten. Die zaak diende in maart van dit jaar.

Samsung is blij met de uitspraak. Het is nog niet bekend of de Consumentenbond in beroep gaat.